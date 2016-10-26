Контроль за процедурой техосмотра должен быть удобен автовладельцам – эксперт

Фото: m24.ru

Контроль за процедурой техосмотра должен быть удобен автовладельцам. Об этом заявил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.

Как пишут "Известия", власти предложили ужесточить процедуру техосмотра и передать полномочия по ее контролю государству. В Совете Федерации выступили с инициативой запретить водить машину тем автовладельцам, которые вовремя не прошли техосмотр или не получили диагностическую карту из-за поломки транспортного средства.

"Основной вопрос ужесточения процедуры прохождения ТО заключается в том, как общество относится к такой процедуре в целом. Главное, чтобы техосмотр был удобен гражданам, а контроль, в свою очередь, был объективным. По факту, эта процедура дает владельцу самостоятельно проверить степень безопасности своего автомобиля", – отметил эксперт.

Процедура техосмотра направлена на поддержку автомобилистов – эксперт

"Сейчас государственный контроль осуществляется так, чтобы гражданам было максимально комфортно. Например, номер при регистрации машины выдается через электронную очередь. То же самое касается и центров диагностики автомобилей, контроль в которых проходит на должном уровне", – добавил Мельников.

Согласно внесенному на рассмотрение в Госдуму законопроекту, водителей предлагается штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении – на пять тысяч рублей, либо лишать прав на срок от одного до трех месяцев.

Вместе с тем контроль над деятельностью пунктов техосмотра собираются вернуть Ространснадзору, который будет проверять квалификации проводящих технический осмотр специалистов раз в пять лет. При этом не исключаются внеплановые проверки аккредитованных станций технического обслуживания.