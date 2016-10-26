Водителей предложили лишать прав за отсутствие техосмотра

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Водителей предложили за отсутствие техосмотра лишать прав, сообщают "Дни.ру". Законопроект об ужесточении наказания для автовладельцев, не прошедших данную процедуру, внесен в Госдуму.

Как говорится в документе, сначала водителей будут штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей, однако при повторном нарушении – лишать прав на срок от одного до трех месяцев либо штрафовать на пять тысяч рублей.

Автором инициативы является сенатор Виктор Озеров. Что касается стоимости техосмотра, он предлагает ввести понятия "базовый размер платы" и "ценовые пределы".

Закон о техосмотре вступил в силу 1 января 2012 года. До этого он проходил массу согласований. С того времени ни один пункт закона не был изменен.