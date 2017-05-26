Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 13:26

Транспорт

Строительство завода Mercedes в Подмосковье начнется летом 2017 года

Фото: ТАСС/DPA/ТАСС/Uli Deck

Строительство завода Mercedes в Московской области начнется летом 2017 года, сообщает ТАСС.

По словам зампредседателя правительства и министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, запуск завода Mercedes обсудят на Петербургском международном экономическом форуме. Детали озвучат на церемонии закладки камня в основание завода 20 июня.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, предприятие будет выпускать четыре модели Mercedes: седаны E-класса и внедорожники (SUV). Первый автомобиль сойдет с конвейера в 2019 году.

Власти региона подписали контракт на строительство завода Mercedes в феврале 2017 года. Предприятие возведут на территории индустриального парка Есипово.

Немецкий автоконцерн Daimler вложит 15 миллиардов рублей в строительство завода. На заводе будут собирать более 20 тысяч автомобилей в год. Проект позволит создать более 1000 рабочих мест.

