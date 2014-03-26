Renault Duster: инвестиции отбиты

Фото: http://www.renault.ru/

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова изучила экономику Renault Duster, в который вложили 290 миллионов евро, и пришла к выводу, что инвестиции вполне оправданы.



Renault Duster - кроссовер для тех, у кого средний доход, иными словами, для подавляющего большинства жителей России. Неудивительно, что в нашей стране он занял третье место по продажам. 75 тысяч машин за год — это очень неплохой результат.

Но я сейчас не о том. Мне на глаза попалась информация, что в производство Renault Duster вложили 290 миллионов евро, и в то же время он оригинален всего на 30%, все остальное – сборная солянка. Основа – Logan, передние двери и интерьер от Sandero, схема полного привода – от Nissan. У некоторых даже стали возникать вопросы: а на что ушли эти деньги, и не подвержены ли дизайнерские и конструкторские бюро альянса Renault-Nissan болезни под названием коррупция? В конце концов, получится ли вернуть эти капиталовложения?

Что ж, считать чужие деньги — это одно из самых увлекательных занятий, к чему мы сейчас и приступим. Для начала разберемся с многострадальным Renault Duster. Перед цифрой 290 миллионов евро наиболее уместной будет частица "всего". Обычно разработка новой модели, даже на существующей платформе, стоит ненамного меньше миллиарда евро. К примеру, Аudi AG объявило о планах инвестировать 15,4 миллиарда евро на разработку новых моделей и технологий, об этом говорится в официальном сообщении компании.

Теперь к вопросу, смогли ли в Renault отбить свои капиталовложения. С этим как раз все просто: возьмем данные по средним показателям операционной прибыли ведущих автопроизводителей. За последние пару лет финансовые показатели Renault улучшились, и теперь компания получает от продажи одного автомобиля 550 евро. Казалось бы, немного. Но умножим 800 тысяч "Дастеров" на эти 550 евро - и выяснится, что продажи кроссовера принесли французам 440 миллионов евро! Так что, думаю, вопрос возврата капиталовложений снят.

Однако не всем так везет. По данным финансовой исследовательской компании Bernstein Research, в своеобразном антирейтинге лидирует немецкая компания Daimler. Она потеряла 3,35 миллиарда евро на вложении в разработку модели Smart For Two, которая модель просто не пользовалась популярностью у покупателей.

Volkswagen потерял на выпуске Phaeton 2 миллиарда, Peugeot на своем 1007 — 1,9 миллиарда.

Поэтому не стоит удивляться, что для удешевления производства на те же Renault Duster перестают клеить значок объема двигателя, наклейку 4WD, шильдик Renault сзади, а также наклейки на порогах. Стоит все это, казалось бы, копейки, но в производственных масштабах могут дать вполне приличную экономию. А экономия для производителя равняется прибыли для него же.

Анастасия Трегубова