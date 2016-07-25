ЦОДД просит водителей быть внимательнее на дорогах из-за грозы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Из-за возможных неблагоприятных погодных условий в Москве Центр организации дорожного движения просит водителей быть более внимательными на дорогах.

По прогнозам синоптиков, вечером в понедельник до 23:00 в Москве ожидается гроза, сильный дождь, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.

В некоторых районах столицы возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В случае неблагоприятных погодных условий ЦОДД рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок по городу.

Для своевременного устранения возможных поломок светофоров и дорожных знаков бригады ЦОДД дежурят на улицах города.

В ведомстве также напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций. При попадании под ливень водителям рекомендуют съехать на обочину и переждать его с включенными аварийными огнями.

Сильный дождь и усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду прогнозируется до 11 часов вечера. Ливни пройдут на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.