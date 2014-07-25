После обрушения козырька дома в центре Москвы камни упали на машины

Рухнувший козырек дома повредил три иномарки в центре Москвы

На Большой Дмитровке у дома №32 в центре Москвы обвалился фрагмент козырька. Камни в виде обломков бетона с высоты нескольких десятков метров рухнули на припаркованные у здания автомобили, сообщает телеканал "Москва 24".

Как уточняется, получили повреждения три иномарки - это Nissan GT-R, BMW и Subaru. Их владельцы в это время как раз отдыхали в ресторане, расположенном поблизости.

Водитель Nissan GT-R сказала, что происшествие случилось спустя десять минут, как она приехала и вышла из машины. Самой пострадавшей иномаркой оказалась BMW, которую даже нельзя было отогнать после обрушения козырька.

Прибывшие полицейские составили протокол, а водители пострадавших авто теперь собираются подавать в суд на управляющую компанию, которая обслуживает данный дом.