На столичном автозаводе будут выпускать до 30 машин в час

Фото: ИТАР-ТАСС

Завод "Автофрамос" намерен увеличить производственные мощности до 30 автомобилей в час. Это произойдет в результате реконструкции и технического перевооружения, предусмотренного проектной документацией, на которую выдано положительное заключение Москомэкспертизы, информирует пресс-служба ведомства.

"В соответствии с проектной документацией в ближайшие месяцы будет увеличена площадь разгрузочного терминала в корпусе 36 по Волгоградскому проспекту. Новая пристройка к существующему разгрузочному терминалу площадью почти 2000 кв. м. предназначена для приема и промежуточного хранения контейнеров с комплектующими изделиями до момента передачи их в сборочный цех", - говорится в сообщении.

Реконструкция и техперевооружение будут произведены за счет средств инвестора. По словам и.о. председателя Москомэкспертизы Игоря Солонникова, расширение производственных мощностей автоконцерна приведет к созданию новых рабочих мест и к росту налоговых поступлений в городской бюджет.

Добавим, правительство Москвы снизит до 13,5% налог на прибыль для автопроизводителей, занимающихся сборкой машин на столичных площадках. Льгота будет действовать пять лет – до 2018 года. Но уже в первый год инвестор должен вложить в производство 5 млрд рублей.