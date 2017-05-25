Взрыв произошел в машине бывшего премьера Греции

Фото: AP/Kostas Tsironis

Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос и трое сопровождающих получили ранения в результате взрыва, произошедшего в машине политика, сообщает РИА Новости.

Пападимоса госпитализировали. Он получил ранения в руку и живот, однако его жизни ничего не угрожает.

Известно, что взрыв произошел по ходу движения автомобиля, в тот момент, когда экс-премьер открыл некий пакет. Бронированный автомобиль повреждений не получил, окна остались целы. Следствием не исключается версия теракта.

Лукас Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

