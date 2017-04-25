Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 09:58

Транспорт

Разовые пропуска для грузовиков в Москве не будут оформлять на майские праздники

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Разовые пропуска для проезда грузовиков в Москве не будут оформлять на майские праздники, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Выдавать разовые пропуска не будут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Для осуществления грузовых перевозок на майские праздники нужно заранее подать заявку в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сведения о получении разрешения можно посмотреть на сайте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобилям с грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение днем в центральной части города в пределах ТТК. Грузовикам с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запрещен въезд и движение в дневное время в пределах МКАД.

Ограничения действуют с 6:00 до 22:00 для всех грузовиков независимо от их места регистрации, формы собственности и целевого назначения.

С 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням ограничен проезд грузовиков с 6:00 до 24:00.

За нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

