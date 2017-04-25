Разовые пропуска для грузовиков в Москве не будут оформлять на майские праздники

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Разовые пропуска для проезда грузовиков в Москве не будут оформлять на майские праздники, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Выдавать разовые пропуска не будут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Для осуществления грузовых перевозок на майские праздники нужно заранее подать заявку в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сведения о получении разрешения можно посмотреть на сайте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ограничения действуют с 6:00 до 22:00 для всех грузовиков независимо от их места регистрации, формы собственности и целевого назначения.
С 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням ограничен проезд грузовиков с 6:00 до 24:00.
За нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.