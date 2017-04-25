Разовые пропуска для грузовиков в Москве не будут оформлять на майские праздники

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Разовые пропуска для проезда грузовиков в Москве не будут оформлять на майские праздники, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Выдавать разовые пропуска не будут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Для осуществления грузовых перевозок на майские праздники нужно заранее подать заявку в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сведения о получении разрешения можно посмотреть на сайте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.