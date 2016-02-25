Новый бланк полиса ОСАГО появится 1 июля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Бланк полиса ОСАГО по истечению срока можно будет заменить на новый с 1 июля. Новый бланк будет более защищенным от подделок.

"Все страховщики получат с 1 июля одномоментно соответствующие полисы. Как они будут действовать со страхователями – это их дело. Призовут ли они некоторых из них прийти и добровольно заменить бланк на новый, или они будут работать с местными органами ГИБДД по проверке старых полисов. Для страхователей замена после 1 июля будет происходить по мере истечения его действующего договора", – цитирует Агентство "Москва" президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

Юргенс сказал, что для этого до 1 июля придется переиздать почти 50 миллионов бланков. Также он добавил, что новый бланк полиса будет более защищенным от подделки, чем предыдущий.

Ранее m24.ru сообщало, что предлагаемые страховщиками изменения бланков полисов ОСАГО связаны с необходимостью повышения качества их защиты и противодействием мошенничеству.