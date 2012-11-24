Вступил в силу закон об отмене доверенностей на управление автомобилем

ГИБДД больше не имеет права требовать у водителей доверенности

В субботу, 24 ноября, в силу вступил закон об отмене доверенностей на управление автомобилем. До этого момента для передачи управления машиной, ее владелец должен был оформить доверенность и вписать в полис ОСАГО лицо, которому он отдает транспортное средство.

Ранее с предложением об отмене доверенностей выступил комитет Госдумы. Инициативу поддержало правительство РФ.

Эксперты отмечают значимость и пользу данного решения, заявляя, что доверенность являлась абсолютной формальностью.

"Доверенность ни на что не влияла. В идеале у водителя должен быть только страховой полис, водительское удостоверение и документы на машину", - отметил координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Напомним, ранее сообщалось, что доверенность на управление автомобилем отменят с января 2013 года.