Продажи люксовых автомобилей в России упали на треть

Фото: ТАСС/CTK/ Roman Vondrous

Продажи автомобилей сегмента Luxury упали на 36 процентов в сентябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Всего было продано 83 люксовых машины.

Половина всех продаж пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 42 автомобилиста России. По прежнему пользуются популярностью автомобили Bentley – продана 21 машина. Замыкает тройку лидеров в люксовом сегменте Rolls-Royce – 11 авто. Помимо этого в сентябре автомобилисты приобрели пять новых Maserati, три Lamborghini и два Ferrari.

Несмотря на сильное падение продаж в сентябре, сегмент Luxury все еще показывает рост в семь процентов по итогам девяти месяцев 2016 года.