Продажи люксовых автомобилей в России упали на треть

Фото: ТАСС/CTK/ Roman Vondrous
Продажи автомобилей сегмента Luxury упали на 36 процентов в сентябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Всего было продано 83 люксовых машины.
Половина всех продаж пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 42 автомобилиста России. По прежнему пользуются популярностью автомобили Bentley – продана 21 машина. Замыкает тройку лидеров в люксовом сегменте Rolls-Royce – 11 авто. Помимо этого в сентябре автомобилисты приобрели пять новых Maserati, три Lamborghini и два Ferrari.
Несмотря на сильное падение продаж в сентябре, сегмент Luxury все еще показывает рост в семь процентов по итогам девяти месяцев 2016 года.
Среди компаний, которые повысили цены оказались BMW, Mercedes, Nissan, Mazda, Cadilac и другие. Не остался в стороне и "Автоваз", который увеличил стоимость своего внедорожника LADA 4x4 Urban на 0,1 процента. Заодно производитель поднял цену седана Vesta в топовых комплектациях Luxe и Luxe/Multimedia на 3,3 – 3,5 процента.