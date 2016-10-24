Форма поиска по сайту

24 октября 2016, 15:03

Транспорт

Продажи люксовых автомобилей в России упали на треть

Фото: ТАСС/CTK/ Roman Vondrous

Продажи автомобилей сегмента Luxury упали на 36 процентов в сентябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Всего было продано 83 люксовых машины.

Половина всех продаж пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 42 автомобилиста России. По прежнему пользуются популярностью автомобили Bentley – продана 21 машина. Замыкает тройку лидеров в люксовом сегменте Rolls-Royce – 11 авто. Помимо этого в сентябре автомобилисты приобрели пять новых Maserati, три Lamborghini и два Ferrari.

Несмотря на сильное падение продаж в сентябре, сегмент Luxury все еще показывает рост в семь процентов по итогам девяти месяцев 2016 года.

В сентябре и октябре 2016 года цены на свои автомобили подняли 26 производителей. Повышение стоимости составило от 0,1 до 22,9 процента.

Среди компаний, которые повысили цены оказались BMW, Mercedes, Nissan, Mazda, Cadilac и другие. Не остался в стороне и "Автоваз", который увеличил стоимость своего внедорожника LADA 4x4 Urban на 0,1 процента. Заодно производитель поднял цену седана Vesta в топовых комплектациях Luxe и Luxe/Multimedia на 3,3 – 3,5 процента.

