Льготный автокредит на импортированные машины будут давать с июля

Фото: ИТАР-ТАСС

В июле 2013 года в России возобновится льготная государственная программа автокредитования. В нее войдут автомобили иностранного производства, о чем рассказал в эфире "Москва FM" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

"Программа будет распространяться на автомобили стоимостью до 700 тысяч рублей, не только отечественного производства, но и на импортированные машины" , – сообщил Удалов.

Правительство будет субсидировать 2/3 процентной ставки центрального банка, за счет чего планируется выдавать более дешевые кредиты на покупку автомобилей. Данные меры необходимы во избежание падения рынка по отношению к прошлому году.

По мнению эксперта, деньги вернутся в бюджет за счет последующих налогов и покупки бензина покупателями этих машин. То есть эти меры принесут пользу экономике, так как они не слишком затратные, а в дальнейшем принесут больше денег в бюджет.

Напомним, что такая антикризисная программа в стране уже действовала с 2009 по 2012 год. Однако тогда она касалась отечественного или собранного в России автопрома стоимостью до 600 тысяч рублей.