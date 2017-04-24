Пассажиры аэроэкспрессов получат купоны на услуги каршеринга

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажиры аэроэкспрессов, купившие билеты до 8 сентября, получат от оператора каршеринга BelkaCar промокод на 500 рублей, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика.

Чтобы принять участие в акции, нужно купить билет на сайте "Аэроэкспресса" или через его мобильное приложение.

"Партнерство с BelkaCar позволяет вывести перевозку пассажиров до аэропорта на новый качественный уровень. Уверен, что москвичи и гости столицы по достоинству оценят мобильность, которую дарит наш проект", – отметил исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерий Федоров.

Основатели BelkaCar, в свою очередь, добавили, что "мультимодальность – это основной тренд в транспорте на ближайшие 5 лет, так как жители мегаполисов предпочитают иметь выбор, на каком транспорте им добраться до места назначения".