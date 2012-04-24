Обзор московских газет: 24 апреля

Чиновники обсуждают еще один способ найти деньги на строительство новых взлетно-посадочных полос в московских аэропортах. Государству не хватает 14 миллиардов рублей на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево" и 33 миллиардов рублей - в "Домодедово". Для этого все три столичных аэродрома, принадлежащие государству, надо передать специальной госкомпании. А она-то привлечет инвесторов. "Ведомости"

Как стало известно "Ъ", экс-глава банка "Нефтяной" Игорь Линшиц вернул себе контроль над одной из крупнейших генподрядных компаний Москвы - ОАО "Мосинжстрой". Ранее из-за проблем с законом он продал этот бизнес "Инфраструктуре" Валерия Абрамсона. После смены власти в столице положение "Мосинжстроя", как и других игроков рынка, пошатнулось: процесс получения контрактов стал непредсказуемым. "Коммерсантъ"

Столичные власти в ближайшее время объявят войну нелегальной расклейке объявлений на остановках общественного транспорта. Специалисты двух московских департаментов - инфотехнологий и транспорта - активно обсуждают идею борьбы с такой незаконной рекламой методом телефонного прессинга - установки указанных в объявлениях телефонных номеров на автодозвон. "Известия"

Власти подмосковного Жуковского согласны придать оставшейся части Цаговского леса статус особо охраняемой природной территории. На все необходимые для этого работы городу потребуется около двух месяцев, пояснил "Известиям" помощник мэра города Евгений Солодилин. Сами защитники леса назвали этот шаг "важным достижением протестного движения", однако, по их мнению, главной проблемы - уничтожения "легких Жуковского" - это не решит. "Известия"

Мосгордума готовит законопроект, согласно которому право утверждения детсадовского меню будет закреплено не за департаментом образования, а за другими столичными ведомствами. Это стало следствием продолжающегося недовольства родителей системой питания в детских садах. Родители воспитанников, уже четыре месяца требующие пересмотра меню в дошкольных учреждениях, 24 апреля направят мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо с жалобой на отсутствие существенных изменений в детском рационе. "Известия"

Общественная палата Московской области составит список из 100 книг "для формирования общероссийской идентичности, патриотизма и любви к Родине". Для подготовки списка будут проведены уличные соцопросы и экспертные обсуждения – на это планируется потратить 4,5 млн рублей. Список будет рекомендован школьникам, студентам и даже пенсионерам. "Известия"

На Рублевке прошел второй митинг против застройки земель, прилегающих к Москве-реке. Первый был 23 февраля в деревне Аксиньино, что сразу за Николиной Горой. Второй организовали фактически на самой Николиной - в поселке Сосны, прилегающем к одноименному санаторию. Полиции, охранявшей мероприятие, было на порядок больше. Прибавилось участников. А вот плакаты и лозунги остались теми же, что неудивительно: за два месяца у жителей не появилось никакой информации о том, как развивается ситуация. "Известия"

В течении шести недель в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира можно будет увидеть, как, сменяя друг друга, расцветут сотни тысяч весенних цветов. "Известия"

Независимые депутаты, которые прошли в московские муниципалитеты на последних выборах, нацелились на расширение собственных полномочий. Состоявшийся на выходных форум муниципальных депутатов разработал план постепенной передачи им функция по управлению территориями с последующим упразднением управ и префектур. Депутаты предложили наделить муниципальные собрания функциями по благоустройству районов, согласованию застройки, размещению объектов мелкорозничной торговли, контролю за качеством товаров и услуг. Столичные власти, похоже, готовы если не во всем, то во многом пойти навстречу этим требованиям. При мэрии будет создана рабочая группа, в которую войдут и независимые, и оппозиционные депутаты. "Московские новости"

Москвичи всего за месяц отыскали у своих домов более тысячи бесхозных автомобилей. На новом публичном портале "Дороги Москвы" жители города жалуются на то, что ржавеющие "копейки" и "девятки" мешают выезду из дворов и занимают парковочные места. Транспортники сомневаются, что создание нового сервиса поможет быстро зачистить улицы и дворы. Для этого необходимо обозначить в законодательстве срок, по истечении которого транспортное средства признается бесхозным и может быть утилизировано без согласия владельца. "Московские новости"