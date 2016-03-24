Автопробег Москва – Нижний Новгород с участием военной техники пройдет в мае

ГАЗ-69. Фото: gaz-69.com

Автопробег "Москва – Нижний Новгород с участием военной бронетехники пройдет в конце мая 2016 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена совета "Клуба ГАЗ-69", организующего мероприятие, Алексея Мигалина.

По его словам, в автопробеге примут участие две колонны. Одна будет состоять из образцов оригинальной военной бронетехники, в том числе БТР-40 1952 года выпуска, БРДМ-1 и БРДМ-2. Всего в первой колонне будет около пяти автомашин частных владельцев. Вторую колонну, которая будет двигаться чуть быстрее, составят около 30 машин ГАЗ-69.

Как пояснил Мигалин, главной целью автопробега является посещение Горьковского автомобильного завода.

Ранее m24.ru сообщало, что 9 апреля состоится автопробег по Садовому кольцу. В акции, приуроченной к 55-летию полета Юрия Гагарина в космос, примут участие около 50 ретро-автомобилей тех марок, на которых раньше торжественно провожали и встречали космонавтов.

Колонна ретро-автомобилей стартует в 15:00. Предполагается, что автомобили будут двигаться 108 минут – автопробег пройдет в рамках одноименного кинофестиваля о космосе, который пройдет в Музее космонавтики с 5 по 12 апреля.