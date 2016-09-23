7 метров над уровнем нормы: уникальный тест-драйв Toyota RAV4

Фото предоставлено пресс-службой Toyota

С 22 сентября по 2 октября в парке Горького проходит приключенческий тест-драйв динамичного кроссовера от Toyota – #RAV4QUEST, зарегистрироваться на заезд можно на сайте мероприятия – drive.rav4quest.ru.

Для заезда в парке специально cконструировали трассу, которая превратила Пушкинскую набережную в каменистый склон. Там участников ожидают всевозможные сложности, с которыми водители ежедневно встречаются в городе и за его пределами.

Некоторые испытания – "змейка" или "заезд в бокс" – могут показаться развлечением для опытных водителей, и специально для них если возможность пощекотать себе нервы и ощутить прилив адреналина, забираясь на семиметровую скалу. Важно, что любое из препятствий участник сможет преодолеть самостоятельно или уступить место за рулем опытному инструктору, оценив возможности Toyota RAV4 с комфортабельного пассажирского кресла.

Поклонники бренда и молодые люди, выбирающие автомобиль для активной жизни и отдыха, откроют для себя все достоинства лидера сегмента: от удобства закрытых порогов, защищающих одежду от грязи при посадке, до отличной видимости с камерами кругового обзора, продуманной эргономики, отличной динамики, отточенной управляемости и безупречной работы системы полного привода AWD.

Для проведения этого необычного тест-драйва Toyota выбрала одно из самых живописных мест центра Москвы, дарящее исключительно положительные эмоции. Уникальная площадка #RAV4QUEST расположилась на Пушкинской набережной – идеального места для прогулок и излюбленного места обитания молодежи. Для участников тест-драйва на площадке организована комфортная зона гостеприимства с видом на полосу препятствий, где можно не только выпить горячий кофе и пройти онлайн-квест с участием героя проекта Toyota RAV4, но и приобрести стильные аксессуары из коллекции "Toyota. Детали стиля". Каждый зарегистрированный участник может прийти в сопровождении двух спутников старше 4 лет.

Присоединиться к команде искателей приключений за рулем динамичного Toyota RAV4 очень просто: достаточно оставить заявку на официальном сайте мероприятия, получить подтверждение регистрации и выбрать удобное для тест-драйва время.

Первыми получили приглашения к участию в тест-драйве #RAV4QUEST любители приключений и Toyota RAV4, прошедшие все уровни онлайн-квеста "В поисках затерянного города". Цель игры, представленной на сайте rav4quest.ru, – разгадать тайну затерянной столицы древнего государства Хазарского каганата Итиль с помощью незаменимого помощника – Toyota RAV4. Полученные за прохождение заданий "кристаллы" можно обменять на одежду и аксессуары из коллекций "Toyota. Детали стиля".

