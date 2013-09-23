Пятая часть автомобилистов не готовы отказаться от авто - опрос

"Утро": У автомобилистов узнали, когда они готовы отказаться от машины

Пятая часть российских автомобилистов не готова пересесть на общественный транспорт ни при каких обстоятельствах.

Десятая часть - 11% - готовы изменить личной машине, если стоимость топлива превысит 50 рублей за литр. Согласно прогнозам Московской топливной ассоциации, в следующем году примерно столько будет стоить литр бензина Аи-95.

Девять процентов опрошенных уже сейчас снизили число поездок в связи с подорожанием топлива. Многие из них отметили, что, вероятно, не откажутся от автомобиля полностью, но будут ездить лишь "в исключительных случаях".

Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob среди 3 тысяч автолюбителей.