Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2013, 14:45

Транспорт

Пятая часть автомобилистов не готовы отказаться от авто - опрос

"Утро": У автомобилистов узнали, когда они готовы отказаться от машины

Пятая часть российских автомобилистов не готова пересесть на общественный транспорт ни при каких обстоятельствах.

Десятая часть - 11% - готовы изменить личной машине, если стоимость топлива превысит 50 рублей за литр. Согласно прогнозам Московской топливной ассоциации, в следующем году примерно столько будет стоить литр бензина Аи-95.

Девять процентов опрошенных уже сейчас снизили число поездок в связи с подорожанием топлива. Многие из них отметили, что, вероятно, не откажутся от автомобиля полностью, но будут ездить лишь "в исключительных случаях".

Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob среди 3 тысяч автолюбителей.

автомобили опросы наземный транспорт трафик отказ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика