Водители решили, какими станут информационные табло на дорогах

ИТАР-ТАСС

Центр организации дорожного движения правительства столицы завершил опрос о том, какой должна стать сеть информационных табло для водителей. На сайте ведомства было запущено голосование, в ходе которого выяснились предпочтения москвичей.



Так, более 82 процентов опрошенных посчитали, что информация на табло должна подаваться в тексто-графическом режиме, около 72 процентов проголосовали за то, что бы на экранах отображалась информация о загруженности дороги, ДТП и ремонтных работах. Кроме того, 82 процента водителей высказались за то, чтобы информационные табло размещались на трассах, а не вдоль дорог.

Напомним, информационные табло появятся на дорогах Москвы к концу текущего года. Их установят на подъездах к МКАД, Третьему транспортному и Садовому кольцам. Они обладают большим информативным полем и высоким качеством отображения. В режиме реального времени на табло должна появляться информация о загруженности автотрасс, путях объезда заторов и примерный расчет времени движения до конкретного места.