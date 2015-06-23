Арендовать авто в столице можно будет за 8 рублей в минуту

Фото: M24.ru/Роман Васильев

В августе москвичи смогут воспользоваться каршеринговыми услугами (краткосрочная аренда) и взять напрокат новую иномарку. Стоить такая услуга будет 8–9 рублей за минуту, сообщил инвестор проекта по поминутной аренде автомобилей, глава холдинга General Invest Винченцо Трани.

По его словам, в ближайшие несколько лет компания вложит в проект 6,5 миллиардов рублей. На улицах Москвы и других крупных городов России появится сначала 100, до конца года – 500, а в перспективе 10 тысяч автомобилей. Автопарк компании составят новые иномарки отечественной сборки. Все машины будут серо-оранжевого цвета, что сделает их легко узнаваемыми на улицах для пользователей этой услуги.

Трани отметил, что каршеринг имеет ряд преимуществ. "По сравнению с общественным транспортом – это более высокий комфорт, по сравнению с такси – более низкая цена. Если считать, что в Москве тарифы на услуги такси начинаются, как правило, от 200–300 рублей, то услуги каршерингового автомобиля в среднем обойдутся в 1,5–2 раза дешевле, так как в стоимость аренды не входит так называемая посадка и оплата труда водителя", – передает слова Трани МИА "Россия сегодня".

Напомним, каршеринг – это поминутная аренда автомобиля. Как пояснили в дептрансе, подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату. Каршеринг не будет привязан к станциям метро, водитель сможет взять автомобиль в личное пользование за доступную цену в любое время суток, в любой точке города.

Ранее сообщалось, что автомобили, работающие по системе каршеринга, можно будет поставить в зоне платной парковки со скидкой. По словам замруководителя департамента транспорта Алины Бисембаевой, наиболее успешной моделью является модель, когда нет специальных стоянок для каршеринга, а машины могут стоять на любых официальных платных стоянках.

Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы предоставлять компаниям-организаторам услуг парковку по льготной стоимости. Для пользователя это будет бесплатно.