В Москве пока не планируют увеличивать количество спецстоянок

Фото: parking.mos.ru

В ближайшее время в Москве не планируется увеличивать количество спецстоянок, сообщил журналистам сообщил первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.

По его словам, того объема спецстоянок, который есть сейчас в Москве, достаточно с учетом повышения культуры вождения. Количество нарушений, за которые предусмотрена эвакуация транспортного средства снижается.

"Дополнительных спецстоянок в ближайшем времени не планируется создавать. Мы будем повышать качество обслуживания на уже созданных", – цитирует Андрейкина Агентство "Москва".

В городе работает 10 спецстоянок, до каждой из них можно добраться на общественном транспорте.

В столице заработала новая стоянка для эвакуированных автомобилей

Напомним, на территории юго-восточного округа открылась новая спецстоянка для хранения эвакуированных автомобилей.

Она расположенная по адресу: Южнопортовая улица, владение 37А, вмещает 1682 автомобиля, 56 из которых – грузовые. На стоянке работает электронная очередь для оперативной выдачи транспортных средств.

На спецстоянке ежедневно в круглосуточном режиме работает приемная Московской административной дорожной инспекции. Здесь можно получить разрешение на выдачу автомобиля, оставить обращение, пожелание или подать жалобу на постановление об административном правонарушении.