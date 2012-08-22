Составлен рейтинг самых популярных иномарок в Москве

Авто.Вести.ру

Автомобиль Ford Focus стал самой распространенной иномаркой в Москве, следует из рейтинга, составленного аналитиками автомобильной промышленности.

"В Москве на учете стоит 94 156 "Фокусов", а в области еще 55 456 единиц, итого почти 150 тысяч машин. На втором месте идет Renault Logan - 51 272 штук в Москве и 36 111 в области, суммарно 87 383 шт. И замыкает тройку лидеров Volkswagen Passat с суммарным объемом в 83 833 машины", - говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат".

Кроме того, в десятку моделей-лидеров по количеству зарегистрированных машин в столице вошли Mitsubishi Lancer (80 107 машин), Opel Astra (75 833 машины), Skoda Octavia (65 121 машины), Chevrolet Lacetti (64 578 машин), Daewoo Nexia (58 535 машин), Toyota Corolla (55 958 машин), Nissan Almera (54 374 машины). Замыкает десятку самых распространенных иномарок Mazda 3 (53 501 автомобиль).

Аналитики компании уверены, в ближайшем будущем в ТОП-10 московских иномарок могут попасть Kia Rio и Hyundai Solaris, самые продаваемые машины на российском авторынке.

"Продажи этих моделей в Москве идут очень активно, и, соответственно, парк растет как на дрожжах", - прокомментировал директор агентства Сергей Целиков.

Отметим, на середину текущего года в столице насчитывалось чуть более 3,5 млн легковых автомобилей. Еще порядка 2,2 млн машин стоит на учете в Московской области. При этом более половины из них зарегистрированы в ближнем Подмосковье. Таким образом, подсчитали специалисты, автопарк Большой Москвы составляет уже примерно 5 млн легковых автомобилей.