Салон подержанных Rolls-Royce открылся в Москве

В Москве открылся первый в Европе салон подержанных автомобилей марки Rolls-Royce, получивший название Provenance Pre-Owned, сообщает Forbes. В нем есть пять постов для послепродажного обслуживания машин, а так же лаундж-зона для потенциальных покупателей.

Сейчас в салоне находятся два автомобиля – двухдверный Wriath и четырехдверный Ghost. Пробег автомобилей – 30 и 9000 километров соответственно. Подержанное купе обойдется новому владельцу в 18,5 миллиона рублей, седан – 19,5 миллиона. Для сравнения, новые модели у официального дистрибьютера стоят около 24 и 26 миллионов рублей соответственно.

Россия занимает второе место по продажам автомобилей марки Rolls-Royce после его родины – Великобритании. Первый шоу-рум появился в Москве в 2004 году. За ним последовал салон в Санкт-Петербурге. Расходы по открытию нового Provenance Pre-Owned взяла на себя компания Inchcape, которая является владельцем дилерского цента Rolls-Royce Motor Cars Moscow.