Московский НПЗ начал выпускать бензин "Евро-5" по новому ГОСТу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) перешел на выпуск бензина класса "Евро-5" по новому стандарту, сообщает пресс-служба компании "Газпромнефть-МНПЗ".

"Новый межгосударственный стандарт, вступивший в силу с 1 января этого года, соответствует техническому регламенту Таможенного союза и распространяется на все государства, входящие в эту организацию", – говорится в сообщении.

Новый ГОСТ разрешает более высокие показатели насыщенных паров в ходе производства топлива по сравнению с предыдущим стандартом. "Тем самым снижается выход сжиженных углеводородных газов и растет производство высокооктановых бензинов", – отметили в компании.

Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура возбудила уголовное дело по факту выброса сероводорода в московский воздух. Симоновский суд Москвы по заявлению Росприроднадзора наложил на МНПЗ штраф в 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы в атмосферу, но Арбитражный суд отменил решение .

Сейчас МНПЗ проводит программу модернизации, направленную на достижение европейских стандартов производства и экологической безопасности. В том числе происходит плановая замена устаревших мощностей и ввод новых экологичных производственных комплексов, соответствующих современным нормам промышленной безопасности.

В апреле этого года на Московском НПЗ появились датчики выбросов вредных веществ. Восемь новых датчиков установлены на источниках выбросов – заводских трубах. Автоматизированная система осуществляет непрерывный контроль за газами в них трубах. Затем результаты замеров в режиме реального времени передаются на сервер Мосэкомониторинга.

Новая система позволяет оперативно получать объективные данные о выбросах и фиксирует информацию в случае несанкционированного выброса. Датчики работает совместно с близлежащими автоматическими станциями контроля загрязнения воздуха. Табло установят до конца года, а данные мониторинга, возможно, будут транслировать в интернете.