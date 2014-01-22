Форма поиска по сайту

22 января 2014, 22:10

Транспорт

Госдума не разрешила продажу "красивых" автомобильных номеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы отклонили при рассмотрении в первом чтении законопроект о продаже "красивых" автомобильных номеров автовладельцам.

Ранее сообщалось, что на легко запоминающиеся номера могут установить фиксированную цену в 10 раз выше госпошлины - 150 тысяч рублей

Таким образом депутаты хотели искоренить коррупцию. По их данным, сегодня цена на номер на "сером" рынке варьируется от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч долларов.

При этом в сентябре 2013 года правительство не поддержало законопроект о продаже "красивых" автомобильных номеров. Там заявили, что идея противоречит государственной пошлине.

автомобили законопроекты Госдума законы продажа красивые номера

