Новые номера для авто и мотоциклов могут появиться в России

Новые номера для автомобилей и мотоциклов могут появиться в России, пишет газета "Коммерсантъ". Новые ГОСТы готовятся в МВД РФ. Номерные знаки для мототехники планируют уменьшить, аналогичные задние номера могут начать выдавать владельцам американских и японских машин. Кроме того, отдельные знаки могут сделать для ретроавтомобилей и спорткаров.

Разработку новых стандартов ведет Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России, сообщил начальник центра Олег Порташников. Старый ГОСТ-50577 выпущен еще в 1993 году и уже не отвечает современным требованиям. Например, у мотоциклов зарубежного производства площадка под задний номер меньше по размерам, чем российский знак (245 миллиметров на 160 миллиметров). Официальные диллеры предоставляют специальные переходники-рамки для покупателей байков, но они недостаточно надежны: поток ветра на больших скоростях может погнуть или оторвать номер. Байкеры, которые ввозят мотоциклы в Россию самостоятельно, порой сознательно ставят номера с нарушением: загибают края или переворачивают знак.

Новые знаки нужны и некоторым автомобилям. У американских и японских автомобилей места для крепления номеров также нестандартные – штатные отверстия на площадках порой не совпадают с отверстиями на номерах. Автовладелец не имеет права сверлить дополнительные отверстия в номерном знаке, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Сейчас в НИЦ рассматривают два варианта: разрешить делать в номерах новые отверстия в определенных местах или разработать прямоугольные задние номера под штатные крепления иномарок.

Старинные автомобили также могут получить новые знаки, а с ними и правила эксплуатации. В некоторых западных странах владельцам таких машин выдаются специальные номера, которые дают собственнику право эксплуатировать транспортное средство при соблюдении ряда условий: только по выходным, вдали от скоростных автострад, на определенном расстоянии от места проживания собственника. Похожие правила есть и для машин для соревнований. Для них тоже необходимо вводить особый вид госзнаков и особые условия пользования.

Эскизы новых номеров уже разработали в Российской автомобильной федерации. Пересмотр стандартов должны провести в 2017 году. Публичное обсуждение первой редакции документа стартует сентябре 2017 года, окончательная редакция будет готова в мае 2018 года. Утвердят стандарт в октябре 2018 года, через 3–18 месяцев после этого документ может вступить в силу.