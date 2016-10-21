Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 октября 2016, 10:10

Транспорт

KIA Rio вернул звание лидера на рынке Москвы в сентябре

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

KIA Rio по результатам исследования, проведенного в сентябре, вернул лидерство на рынке новых легковых автомобилей в Москве, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

KIA Rio уже далеко не первый раз получает "пальму первенства", звание лидера на московском авторынке эта модель удерживала в нынешнем году три месяца подряд: с апреля по август. В августе, самым продаваемым автомобилем стал Hyundai Solaris. В сентябре он также составил серьезную конкуренцию KIA, разница в счете между проданными экземплярами была незначительной: показатель KIA Rio – 917 штук (-21%), Hyundai Solaris – 904 штук (-37%). Из этого можно сделать вывод, что борьба за первенство между двумя "корейцами" продолжится и в дальнейшем.

Третье место в сентябрьском столичном рейтинге самых популярных моделей занимает Volkswagen Polo с 673 экземплярами (+59%), четвертое – Hyundai Creta, за месяц нарастившая на этом рынке продажи вдвое (в сентябре – 532 штук, в августе – 269 штук,) и сместившая Skoda Octavia на пятое место в списке (519 экземпляров, -13%).

В топ-10 входят такие модели, как: Toyota Camry (502 штук; +70%), Skoda Rapid (454 штук.; +42%), Nissan X-Trail (360 штук; +15%), Renault Duster (346 штук; +28%) и Toyota RAV4 (337 штук; +193%).

В целом, объем московского рынка новых легковых автомобилей по итогам сентября 2016 года составил больше 16 тысяч единиц, на 15,5% меньше, чем год назад.

Цены на автомобили 26 производителей выросли за последний месяц.

Повышение составило от 0,1 до 22,9 процента.

автомобили бизнес автомобильный рынок продажи машин KIA Rio

Главное

