Toyota отзывает по всему миру 6,5 млн машин из-за стеклоподъемников

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Toyota Motor Corp. отзывает 6,5 миллионов автомобилей из-за проблем с переключателем стеклоподъемников, сообщает Bloomberg.

Машины, в которых, предположительно, есть неисправность, были выпущены в период с января 2005 года по август 2006 года, а также с августа 2008 года по июнь 2010 года на японских заводах.

Также проблемы со стеклоподъемниками могут возникнуть у машин, произведенных не в Японии, если их собрали в период с августа 2005 года по август 2006 года или с января 2009 года по декабрь 2010 года.

По данным инженеров Toyota, проблема заключается в переключателе, неисправность которого может потенциально привести к короткому замыканию и пожару.

Еще в этом году концерн General Motors объявил об отзыве из России автомобилей Chevrolet Aveo. На машинах в некоторых случаях под воздействием очень низкой температуры (ниже минус 40 градусов) могут возникнуть трещины в шлангах гидроусилителя рулевого управления, что приведет к подтеканию рабочей жидкости гидроусилителя.

Также несколько сотен автомобилей отозвала Mazda: там у Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года, могло отойти стекло.

О проблемах с некоторыми машинами еще заявляли в Volvo, Nissan, а также Toyota и Yamaha (неисправность в системе охлаждения мотоциклов).