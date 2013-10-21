Не только "зимняя резина": как подготовить автомобиль к холодам

Как правильно перестроиться на зимний стиль вождения

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в московском регионе ожидается резкое понижение температуры и выпадение мокрого снега. ГАИ рекомендует автомобилистам не затягивать со сменой "летней" резины на "зимнюю". О том, как подготовить машину к зиме, – читайте в материале M24.ru.

Подготовкой автомобиля к холодному сезону лучше озаботиться заранее, не дожидаясь глубокой осени и первых снегопадов. Рекомендуется провести полную диагностику в межсезонье.

Если вы ездите только по Москве, то достаточно простой "зимней резины". Для поездок за город понадобятся шипованные шины. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 миллиметров. Кроме того, давление в шинах следует повысить на 0,2 бар по сравнению с летним.

Лучший вариант для зимы – шипованные шины, которые обеспечат крепкое сцепление с дорогой и на заледенелой загородной трассе.Такая резина хороша на очищенных от снега дорогах и на время оттепелей.

Кроме того, не стоит забывать, что амортизаторы, рычаги подвески, ступицы, тормоза, колеса зимой изнашиваются гораздо сильнее, чем летом. Один завод двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставим по износу движущихся, трущихся деталей с несколькими километрами пробега. Чтобы автомобиль прослужил дольше, автоэксперты советуют в особенно сильные морозы оставлять машину в гараже и передвигаться по городу на метро.

Помимо резины, накануне холодов рекомендуется заменить тормозные колодки, даже если они не окончательно изношены. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты и зимой они могут потечь.

В сильные морозы опытные автомобилисты советуют выезжать на улицу с заполненным бензобаком. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров. В результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и постепенно разрушают бензонасос и топливную систему.

Когда следует менять летние шины на зимние

Чтобы во время первых морозов не возникло проблем с пуском двигателя, нужно проверить уровень дистиллированной воды в аккумуляторе - за лето она могла испариться. После этого аккумулятор необходимо подзарядить, а также проверить плотность электролита. Если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо заменить аккумулятор.

К приходу зимы также рекомендуется поставить новые свечи зажигания.

Чтобы снег и соли не вредили вашему автомобилю, необходимо провести антикоррозийную подготовку кузова. Самый экономичный вариант – покрыть поверхность кузова мастикой или воском. Кроме того, обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобиль с передним приводом.

Мыть машину зимой следует чаще, особенно снизу, чтобы грязь на ней не задерживалась. Нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей водой – из-за этого может появиться ржавчина. В то же время мыть машину в морозные дни не рекомендуется, потому что из-за перепада температур полировка может потускнеть.

Перед зимним сезоном рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. Необходимо обратить внимание и на тосол – в первую очередь тем, кто доливал воду летом из-за течи системы охлаждения. Если автомобиль старше 5-7 лет, систему охлаждения желательно промыть.

Также следует заменить масло и масляный фильтр. В сильный мороз специалисты советуют использовать масло с маркировкой, в которой первый значок – "ноль". Речь идет о синтетических маслах с индексом 0W40 или 0W50.

Кроме того – и это не менее важно, чем техническая часть подготовки, – столичные автоинспекторы советуют водителям психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

Григорий Медведев