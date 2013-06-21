Ведущая "Москва 24" Анастасия Трегубова тестирует скучного стилягу С4

"Москва рулит": Секреты привлекательной цены автомобиля Citroen C4

Говоришь, Франция - и тут же в голове возникает образ чего-то красивого, стильного и с ароматом свежеиспеченных круассанов... Говоришь, Citroen С4 - и вспоминаются красивые формы французского автомобиля.

Если кто не помнит, С4 пришел на смену скучной Xara еще в 2004 году и представлял собой нечто авангардистское - одна неподвижная ступица рулевого колеса чего стоила! А тахометр, краснеющий на пике оборотов? А огромный цифровой спидометр? А сменные ароматические картриджи в системе вентиляции, в конце концов? Нет, положительно, не зря С4 десятилетней давности взял серебро в номинации "Европейский автомобиль года". 2005 года, конечно же.

Но время идет, и сейчас на дворе уже 2013-й. Передо мной стоит обновленный С4 образца 10-го года в исполнении седан. И знаете, что я скажу? Автомобиль стал немного скучноватым. Нет, все на месте. И дизайн симпатичный: в салоне мягкий пластик, кожа, вставки под карбон, цветной дисплей, двойная (цифровая и аналоговая) приборная панель, умный климат-контроль и подогрев сидений, — но не хватает некого свежего веяния, которое продемонстрировала модель десятилетней давности.

Впрочем, давайте перейдем к деталям. И начнем с самого главного — двигателя. У этого француза под капотом могут прятаться три бензиновых силовых установки. Объем у всех одинаковый — 1,6 литра, отличаются они друг от друга исключительно количеством лошадей. 115, 120 и 150 сил, соответственно. Последний двигатель турбированный, и именно он заставляет машину ехать. Два его менее мощных собрата автомобиль, конечно, разгоняют, но делают это без огонька.

Внутри С4 — добротный седан. Много места, мягкие кресла, правда, в водительском сиденье явно недостаточно боковой поддержки, но это уже детали. Все кнопки на своих местах, даже удивительно: французы - а ничего не перемудрили. Есть несколько досадных мелочей, таких как чересчур строгий голос встроенной системы навигации и постоянно скрипящий кармашек пепельницы, но даже к этому можно привыкнуть. А вот с подстаканниками беда. Единственное место, куда худо-бедно можно поставить бутылку с минералкой, это ниша в дверце. Да и там она себя чувствует неуверенно — при маневрах бутылку начинает немилосердно трясти.

Фото: Москва 24

Кстати, о маневрах: в движении Ситроен С4 неожиданно оказался весьма неплох – в топовой комплектации, во всяком случае. 150 сил машине хватает за глаза, автомат выбирает передачи адекватно и не "тормозит", подвеска в меру жесткая, руль правильно тяжеловат. Вот только с шумоизоляцией не очень, она скорее на троечку...

Еще один минус — нет камеры заднего вида. Впрочем, парковаться все равно достаточно удобно, помогают парктроники на корме и неплохая обзорность. Даже бордюры не помеха для этого седана. К слову, учитывая местные особенности, для России выпускают С4 с увеличенным до 176 мм клиренсом.

А прописался Ситроен С4 недалеко от Москвы. В Калуге несколько месяцев назад был запущен конвейер, собирающий французский седан на российских просторах. Причем подошли к выпуску достаточно основательно: еще в прошлом году было собрано 38 тестовых автомобилей, чтобы испытать их в самых экстремальных российских условиях. Судя по запуску основного конвейера, тесты прошли успешно.

Что ж, подводим итог. Официальная реклама марки говорит, что решение купить Ситроен С4 приходит в голову только тем людям, у которых исключительно утонченный вкус и чувство стиля. Слоган спорный, причем именно для этой модели — честно говоря, иконой стиля она не стала. Другими словами, седан С4 просто-напросто скучный.

Но если у вас есть тяга к французскому и как минимум 579 тысяч рублей в кармане, этот автомобиль вполне может стать вашим. Не забудьте только поставить диск Шарля Азнавура в магнитолу и ма-аленькую фигурку Эйфелевой башенки на торпеду. Это должно добавить недостающий французский шарм добротному и, к сожалению, очень типичному седану.

Анастасия Трегубова