Водители вправе обжаловать штраф за пересечение направляющих островков – эксперт

Водителей штрафуют за пересечение направляющего островка, передает телеканал "Москва 24". Однако с постановлениями ГИБДД согласны далеко не все водители.

Автоводитель Владимир Баршев получил штраф 500 рублей за то, что пересек направляющий островок. "Я заранее перестроился в правый ряд, но понял, что сделал это рано. Оказался еще один поворот, поэтому решил вернуться в свой ряд и проехал по направляющему островку", – признается Баршев.

Владимир Баршев свой штраф сумел оспорить. "Это просто обозначение, что такая разметка есть. А что с ней делать дальше – не прописано, поэтому привлечь меня за нарушение разметки нельзя", – говорит водитель.

С ним согласен автоэксперт Сергей Смирнов. "Это абсолютно незаконно и необоснованно. Более того, могу сказать, что если пострадавший обратился в течение 10 дней с жалобой в ГАИ, то с вероятностью 99 процентов это постановление будет отменено", – объясняет эксперт.

В ГИБДД полагают, что островки безопасности пересекать нельзя. Однако признают, что вопрос в правилах дорожного движения регулируется не напрямую, а через другие пункты.

"В соответствии с пунктом 9.7 ПДД, если проезжая часть разделена на полосы, то движение транспортных средств должно осуществляться строго по полосам. В соответствии с п. 9.9. ПДД запрещается движение по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и обочинам. Поэтому постановление вынесено обоснованно и законно", – рассказала заместитель начальника первого отдела ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Москве Наталья Хомякова.

Эксперты советуют, пока камеры фиксируют как нарушение пересечение направляющего островка, лучше на него не заезжать, чтобы потом не тратить время на доказательство своей правоты.