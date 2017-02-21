Реформу ОСАГО перенесли на 2018 год

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Натуральное возмещение вместо выплат по ОСАГО начнет действовать не с 1 марта, а с 1 апреля и пока только в нескольких регионах с наибольшей убыточностью, сообщает газета "Известия". Как рассказал изданию заместитель министра финансов Алексей Моисеев, по всей стране замена начнется с 1 января 2018 года.

Предложение о переносе сроков рекомендуют к принятию во втором чтении 21 февраля на заседании профильного комитета Госдумы.

В "токсичных" регионах механизм заработает раньше, как только будет принят и вступит в силу соответствующий закон.

Разбить реформу на два этапа предложили депутаты, внесшие на прошлой неделе поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля.

Таким образом страховщики частично избавятся от влияния "автоюристов". Они через суды добиваются компенсаций, превышающих лимит страхового возмещения (400 тысяч рублей). Из-за этого компании в ряде регионов несут внушительные убытки по программе ОСАГО.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в стране около 30 проблемных регионов. Перечень субъектов, где начнут ремонтировать авто, не выплачивая компенсаций, подготовит ЦБ.