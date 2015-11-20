Bentley отзывает почти 800 автомобилей в России

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Росстандарт отзывает 767 автомобилей Bentley из-за неполадок с двигателем, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Отзыву подлежат автомобили марки Bentley Continental GT, Continental GTC, Flying Spur, реализованные c 2011 по 2014 год. В них есть вероятность ослабления резьбового соединения в перегородке моторного отсека, из-за чего двигатель может не работать, а в редких случаях произойти возгорание автомобиля.

Об отзыве сервисные центры Bentley уведомят владельцев машин по телефону или через рассылку информационных писем.

Кроме того, хозяева могут сами определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код машины с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта. Если номер есть в списке, то нужно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В дилерских центрах проверят автомобили и при необходимости проведут бесплатный ремонт.

Ранее m24.ru сообщало об отзыве почти двух тысяч автомобилей Volkswagen. Причиной послужила вероятность разрушения шкива регулятора фаз газораспределения на автомобилях. Вследствие этого может произойти отказ регулятора фаз ГРМ и повреждение ременного привода на двигателе.

Также по всему миру Porsche отзывает 58 881 автомобиль из-за неполадок в работе двигателя. В ряде моделей Macan S и Macan Turbo с бензиновыми двигателями обнаружено протекание в топливопроводе низкого давления, расположенном в моторном отсеке.