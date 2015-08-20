Мешавшего эвакуации паркмена могут обвинить в хулиганстве – АМПП

Фото: m24.ru

Мешавшего эвакуации машины автомобилиста могут обвинить в хулиганстве. Об этом m24.ru сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Также в ведомстве опровергли появившуюся ранее информацию о том, что автовладелец получил телесные повреждения.

Как рассказали в АМПП, инцидент произошел на улице Бутырский Вал, 10. После того, как инспекторы начали эвакуацию автомобиля Mercedes за нарушение правил стоянки, к ним подошел мужчина и заявил, что авто принадлежит ему, но предъявить подтверждающие это документы отказался.

Затем автомобилист запрыгнул на платформу эвакуатора, попытался самостоятельно снять колесные захваты, а после этого проник в погруженный автомобиль и заперся изнутри.

Как подчеркивают в АМПП, просьбы предъявить документы и покинуть эвакуатор автомобилист игнорировал.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые доставили мужчину в ОВД Тверской. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за хулиганство.

В ведомстве напомнили, что если автовладелец подошел до начала движения эвакуатора и предъявил документы на машину, транспортное средство эвакуации не подлежит.

Ранее m24.ru сообщало, что автовладелец выпал из машины и повредил ногу.

Отметим, что в столице уже были случаи, когда автомобилисты запирались в своих машинах, пытаясь "спасти" их от эвакуации. Самым известным паркменом (так горожане прозвали протестующих водителей) стал Константин Алтухов, просидевший более суток в своем автомобиле, погруженном на платформу эвакуатора.