Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Renault повысила цены на модельный ряд в России на три процента, сообщает Аutonews.ru. Основная причина роста цен в колебании курса валют.

Так, популярный седан Logan подорожал на 10 тысяч рублей. Купить его теперь можно за 409 тысяч рублей. Хэтчбек Sandero также прибавил в цене 10 тысяч. Обойдется он в 389 тысяч рублей. Цены на Sandero Stepway начинаются от 559 тысяч рублей.

Напомним, в июне-июле вслед за повышением курса доллара в России начал возвращаться спрос на машины.

Согласно статистике, к концу июля пользователи разместили на 4 процента больше объявлений, чем в конце июня. Выросло и количество объявлений, которые сняли по причине продажи машины – в последнюю неделю июля их было на 27 процентов больше, чем месяцем ранее. Таким образом, на данный момент по количеству проданных машин рынок вышел на уровень, наблюдавшийся до начала майских праздников.

Эксперты отмечают, что быстрее всего растет спрос на автомобили в классе недорогой масс-маркет и в премиум-классе.