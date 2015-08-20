Порядка 15% аварий регистрируются по европротоколу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В столице растет популярность упрощенного оформления ДТП. Водители воспользовались Европротоколом в 15% аварий в июле 2015 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Это в 2,5 раза больше, чем в январе текущего года.

"В июле из 10 819 обращений за возмещением ущерба после мелких ДТП 1 536 были оформлены по европротоколу, тогда как ранее его оформляли в среднем 500–550 раз в месяц", – сообщили представители ведомтсва.

Они также добавили, что департамент транспорта рекомендует автовладельцам самостоятельно оформлять аварии по упрощенной схеме, чтобы не тратить время на ожидание ГИБДД и не создавать дорожных заторов.

Как изменились правила оформления ДТП

"Подробную информацию о последовательности действий участников ДТП при оформлении европротокола, бланки извещений о ДТП и другую полезную информацию можно найти на сайтах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, УГИБДД и Российского союза автостраховщиков", – напомнили в пресс-службе ведомства.

Водители могут пользоватья европротоколом, то есть оформлять ДТП не дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД, с 1 октября 2014 года. Использовать упрощенное оформление они могут, если в аварии нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей, и у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП.

Кроме того, с 1 июля водителей, которые при небольшой аварии оперативно не покинут проезжую часть, должны штрафовать на 1 тысячу рублей. Однако ГИБДД не готова применять наказание, поскольку в ПДД не указан срок, в течение которого автомобилист должен убрать машину.

Ранее m24.ru сообщало, что до конца года в столице будет запущен бесплатный SMS-сервис для автомобилистов, позволяющий получить инструкцию по оформлению европротокола. Автовладелец отправит бесплатное сообщение на короткий номер 7377 и получит ссылку на портал "Автокод", где сможет узнать, как составить европротокол.