Московских автовладельцев призвали не парковаться под деревьями

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Московских автовладельцев призвали парковаться подальше от деревьев и рекламных щитов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АМПП.

Рекомендации связаны с ухудшением погодных условий в столице. По данным синоптиков, во второй половине дня и ночью в городе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Автолюбителей просят не парковаться под сильно накренившимися после урагана деревьями, под надломленными ветками. По возможности, лучше выбирать для стоянки места вдали от деревьев, рекламных щитов, слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Сотрудники АМПП проводят мониторинг городских улиц и вычисляют участки, где поваленные деревья могут помешать парковке. При обнаружении таких мест организация просит сообщать в департамент жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (495) 620-27-60.

Мощная гроза обрушилась на столицу в среду днем. Ранее из-за сильных дождей на 20 июля в Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды.