ЦОДД просит водителей быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации Центр организации дорожного движения просит столичных автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах.

В течение дня в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах ‒ град, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. МЧС прогнозирует подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП. Также возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев и повреждение рекламных конструкций.

ЦОДД прогнозирует затруднения движения на основных магистралях города в течение всего дня. Водителям напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. По возможности автомобилистов просят отказаться от использования личного транспорта.