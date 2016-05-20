Госдума одобрила законопроект о залоге за автомобиль при езде в пьяном виде

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Нетрезвым водителям теперь придется вносить залог при задержании своего автомобиля. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) новой статьей – "Залог за задержанное транспортное средство". Согласно данной статье, залог применяется в обязательном порядке как новая обеспечительная мера и вносится в сумме максимального размера административного штрафа, которая составляет 30 тысяч рублей.

Как отмечается, введение залога обусловлено повышенной общественной опасностью правонарушений, совершаемых водителями в состоянии опьянения. "Существующий механизм временного изъятия транспортного средства направлен лишь на пресечение и не обеспечивает дальнейшее производство по делу об административном правонарушении, а также исполнение назначенного виновному наказания", – говорится в пояснительной записке.

При разработке законопроекта учитывалось, что только около трети принятых постановлений по штрафам за вождение в пьяном виде исполняется виновными лицами в добровольном порядке. Так, по данным МВД России, с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2015 года выявлено почти 2 миллиона такого рода правонарушений. При этом из назначенных судом штрафов на сумму 40 миллиардов рублей оплачено только 13.