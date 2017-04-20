Полиция выписала 11 протоколов на собравшихся на Воровьевых горах водителей авто

Фото: пресс-служба УВД ЗАО

Сотрудники полиции выявили 11 правонарушений у водителей, собравшихся в районе Воробьевых гор. На всех владельцев авто составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба УВД ЗАО.

В отношении десяти из них составлены протоколы за управление транспортным средством, на котором установлены слишком затемненные стекла. В отношении еще одного водителя составлен протокол за нарушение правил применения ремня безопасности.

Ранее сообщалось, что полиция намерена провести дополнительные мероприятия для предупреждения несанкционированных автогонок и гонок на мотоциклах в районе Воробьевых гор.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в полицию поступает все больше обращений от жителей Воробьевых гор с жалобами на нарушение гонщиками общественного порядка и высокий уровень шума. Все эти обращения официально зарегистрированы в полиции.