Правила прохождения техосмотра хотят ужесточить

Министерство транспорта РФ выступило с инициативой, принятие которой ужесточит требования к технической диагностике транспортных средств. Кроме того, операторам техосмотра разрешат не ставить на выдаваемых диагностических картах круглую печать. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, поправки предусматривают, что при проведении техосмотра должны проверяться работоспособность и соответствие техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего и дальнего света, противотуманных и иных световых приборов.

Кроме того, диагностику не пройдет автомобиль, у которого не будут работать стеклоочистители или стеклоомыватель. Также будут проверять средства контроля мотора: их показания должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем.

А для отдельных видов транспорта, например, для машин скорой помощи и пожарных, предусмотрят особые требования.

Также в Минтрансе сообщили, что операторам техосмотра разрешат не ставить на выдаваемых диагностических картах круглую печать. Ее обязательное наличие у ООО и акционерных обществ было упразднено еще два года назад. Но не во все нормативные акты были внесены соответствующие изменения.

"Проект постановления правительства РФ о внесении изменений в правила техосмотра ТС разработан в целях реализации Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" и направлен на отмену обязательности проставления печати организации – оператора техосмотра при заполнении диагностической карты", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что проект постановления по итогам доработки был направлен на согласование в причастные ФОИВ, которые дали свои замечания и предложения. Данные замечание также были учтены в проекте документа.

С 1 июля 2017 года в России стартует выдача электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Сейчас паспорта – это синие бумаги, которые обычно хранят дома. Нужда в них возникает только при смене собственника или внесении других изменений. Электронный документ будет содержать больше сведений: страховка, ее вид, аварии, ремонты, пробег и техосмотр. Кроме того, Электронные ПТС упростят процесс подтверждения права собственности. Бесплатный доступ получат только собственники машин. Менять документ с бумажного на электронный автомобилисты смогут по желанию.





Наталья Лучкина