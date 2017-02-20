Натуральный ремонт по ОСАГО может начать действовать с мая

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Закон о приоритете натурального возмещения в ОСАГО может вступить в силу 1 мая, сообщает ТАСС.

Ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Однако стало известно, что документ может начать действовать в течение 30 дней со дня опубликования. Комитет Госдумы по финансовому рынку будет обсуждать поправки ко второму чтению 21 февраля. Если депутаты их одобрят, то уже 22 февраля документ может пройти второе чтение, а 22 марта – рассмотрение Советом Федерации.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ориентировочно закон может начать действовать 1 мая, и будет распространяться на все полиса ОСАГО, заключенные после этой даты. Переходный период продлится до 31 декабря 2018 года.

При этом Банк России получит право определять регионы, где преимущество "ремонтных" выплат будет установлено для всех полисов ОСАГО, независимо от даты их заключения.