Движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничат 23 февраля

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В День защитника Отечества в столице частично ограничат движение в связи с проведением мероприятий политических партий ЛДПР и КПРФ, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

С 8:00 до 17:00 из-за митинга ЛДПР на участке от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы будет закрыт для движения Большой Путинковский переулок.

Для проведения шествия КПРФ будут перекрыты для автомобильного движения два участка: с 9:00 до 16:00 – улица Петровка (участок от Петровского бульвара до Театрального проезда) и с 11:00 до 14:00 – Страстной бульвар (участок от метро "Чеховская" до улицы Петровка).

Пешеходов и автомобилистов просят заранее выбирать пути обхода и объезда.

Также ведомство сообщает о временных ограничениях выхода из метро на станции "Чеховская" в связи со сносом самостроя.

Ранее m24.ru сообщало, что один из входов на станцию метро "Пушкинская" закроют на время демонтажа торгового центра "Пирамида", признанного московскими властями самостроем. Вход будет закрыт в вестибюль со стороны здания редакции газеты "Известия", остальные входы в вестибюли станции "Пушкинская" будут работать в штатном режиме.

Снос "Пирамиды" запланирован на 20-е числа февраля.