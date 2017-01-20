Расположение руля в автомобиле не влияет на дорожную безопасность – эксперт

Фото: РА/ТАСС/Janathan Brady

Расположение руля в автомобиле не влияет на дорожную безопасность. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Праворульные машины хотят запретить в России – голосование за такие меры проходит на сайте Российской общественной инициативы. Отказаться хотят не только от покупки и продажи, но и от использования авто с правым рулем. Сторонники инициативы объясняют запрет большим числом аварий на дорогах с участием автомобилей с правым расположением руля.

"Здесь очень много различных нюансов. На дорожную безопасность расположение руля не влияет. В России насчитывается около трех миллионов праворульных машин, и я считаю, что эксплуатировать такие автомобили не запретят. В Японии, например, машины с левым рулем не запрещены, несмотря на то, что основная часть местных машин – праворульные", – эксперт

"Если в Москве концентрация авто с правым рулем не слишком велика, то на Дальнем Востоке, в частности, в Хабаровском крае, – это значительная часть. Поэтому в случае резкого принятия запрета на праворульные машины по всей стране, жителям некоторых регионов просто не на чем будет ездить и народ взбунтуется. При этом запретить ввоз гипотетически можно, как и запретить постановку на учет ввезенных праворульных автомобилей", – эксперт