Закон об опасном вождении могут принять до начала весны

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Законопроект об опасном вождении, предусматривающий за нарушение штраф в размере 5 тысяч рублей, может быть принят депутатами Госдумы до начала весны, сообщает Агентство "Москва".

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, прежде чем закон примут в целом, он будет серьезно доработан.

Депутат добавил, что в законе должно быть обязательно прописано использование доказательной базы в виде видеозаписи, а не только слов инспектора. Кроме того, должно быть дано четкое определение,что такое "опасное вождение".