Закон об опасном вождении могут принять до начала весны

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Законопроект об опасном вождении, предусматривающий за нарушение штраф в размере 5 тысяч рублей, может быть принят депутатами Госдумы до начала весны, сообщает Агентство "Москва".
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, прежде чем закон примут в целом, он будет серьезно доработан.
Депутат добавил, что в законе должно быть обязательно прописано использование доказательной базы в виде видеозаписи, а не только слов инспектора. Кроме того, должно быть дано четкое определение,что такое "опасное вождение".
Термин "опасное вождение" был введен в ПДД в июне прошлого года. К нему, среди прочего, относятся: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, а также совершение маневров, которые могут спровоцировать ДТП.
Помимо лишения прав за повторные нарушения ПДД, опасно управляющих автомобилем водителей могут отправлять на обязательные работы или даже наложить административный арест.