20 января 2017, 15:21

Транспорт

Закон об опасном вождении могут принять до начала весны

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Законопроект об опасном вождении, предусматривающий за нарушение штраф в размере 5 тысяч рублей, может быть принят депутатами Госдумы до начала весны, сообщает Агентство "Москва".

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, прежде чем закон примут в целом, он будет серьезно доработан.

Депутат добавил, что в законе должно быть обязательно прописано использование доказательной базы в виде видеозаписи, а не только слов инспектора. Кроме того, должно быть дано четкое определение,что такое "опасное вождение".

Ранее сообщалось, что водителей, повторно допускающих на дороге опасное вождение, могут начать лишать прав сроком до двух лет.

Термин "опасное вождение" был введен в ПДД в июне прошлого года. К нему, среди прочего, относятся: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, а также совершение маневров, которые могут спровоцировать ДТП.

Помимо лишения прав за повторные нарушения ПДД, опасно управляющих автомобилем водителей могут отправлять на обязательные работы или даже наложить административный арест.

