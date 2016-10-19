Продажи подержанных машин упали из-за сезонного фактора – эксперт

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Продажи подержанных автомобилей в России снизились из-за сезонного фактора. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Андрей Петренко.

"Это не тенденция, а сезонный фактор. В сентябре все возвращаются из отпусков, собирают детей в школу. Я бы рассматривал это как сезонный фактор. Раньше это было очень хорошо видно по рынку новых автомобилей, а сейчас акцент сменился на вторичный рынок", – пояснил он.

Продажи подержанных автомобилей упали из-за сезонного фактора

Рынок б/ушных автомобилей начал сокращаться впервые за семь месяцев. По данным агентства "Автостат", в сентябре хозяев сменили чуть более 460 тысяч машин. Это на 0,1 процента меньше показателей августа.



Самыми популярными на вторичном рынке остаются модели Lada. На втором месте марка Toyota. Замыкает первую тройку Nissan. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользуются Lada 2114, ВАЗ-овская "семерка" и Ford Focus.