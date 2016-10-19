Форма поиска по сайту

19 октября 2016, 12:50

Транспорт

Продажи подержанных машин упали из-за сезонного фактора – эксперт

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Продажи подержанных автомобилей в России снизились из-за сезонного фактора. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Андрей Петренко.

"Это не тенденция, а сезонный фактор. В сентябре все возвращаются из отпусков, собирают детей в школу. Я бы рассматривал это как сезонный фактор. Раньше это было очень хорошо видно по рынку новых автомобилей, а сейчас акцент сменился на вторичный рынок", – пояснил он.

Рынок б/ушных автомобилей начал сокращаться впервые за семь месяцев. По данным агентства "Автостат", в сентябре хозяев сменили чуть более 460 тысяч машин. Это на 0,1 процента меньше показателей августа.

Самыми популярными на вторичном рынке остаются модели Lada. На втором месте марка Toyota. Замыкает первую тройку Nissan. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользуются Lada 2114, ВАЗ-овская "семерка" и Ford Focus.

Цены на автомобили 26 производителей выросли за последний месяц. Повышение составило от 0,1 до 22,9 процента. Специалисты проанализировали изменение цен в период с 15 сентября по 15 октября. Стоимость купе BMW серии четыре выросла на 1,2–4,9 процента, а отдельных комплектаций Gran Coupe четвертой серии – на 1,3–4,8 процента. Mercedes-Benz поднял цену на купе GLE-Classe в комплектации Mercedes-AMG GLЕ 43 на 0,7 процента.

Седан Mazda6 вырос в цене на 0,1–2,3 процента, производитель также пополнил линейку новой комплектацией Executive за 1 847 200 рублей и прекратил поставку комплектаций с механической коробкой. При этом максимальная цена модели выросла на 8,7 процента.

Линейка седана Mazda3 пополнилась новой комплектацией с двигателем 1,6 литра (104 лошадиных силы) по цене 1 169 000 рублей. Минимальная цена модели снизилась на 6,4 процента.

автомобили бизнес машины подержанные автомобили

