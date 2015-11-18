Продажи КАСКО продолжат снижаться в 2016 году

Фото: m24ru/Роман Васильев

Россияне впервые стали отказываться от покупки полисов КАСКО. Согласно исследованию агентства RAEX, рынок страхования КАСКО по итогам 2015 года не вырастет, а сократится на 15–18 процентов, или на 40 миллиардов рублей.

Директор по страховым рейтингам РАЭКС Наталья Данзурун рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что дальше будет происходить с продажами ОСАГО и КАСКО.

"В 2016 году падение рынка продолжится. Рынок ОСАГО упадет на 15–18 процентов. Это произойдет из-за того, что страховщики, столкнувшись с увеличением убыточности по КАСКО в 2014 – начале 2015 года, увеличили свои тарифы. Многие потребители отказались от покупки этого полиса. В связи с этим объем рынка сократился на 15 процентов, а количество договоров в первом полугодии 2015 года сократилось на 25 процентов.

В 2016–2017 годах все зависит от того, как страховые компании будут продвигать новые продукты. Тарифы должны быть обоснованы. Если будет происходить просто понижение тарифов без учета их реальной величины, страховщики вскоре просто не смогут выполнять свои обязательства", – пояснила она.

Россияне стали меньше покупать КАСКО

Как пишет РБК, такой же спад отрасль переживала в кризисном 2009 году, когда объемы продаж полисов КАСКО сократились на 18 процентов. В последующие пять лет объемы продаж росли: от 3 до 25 процентов в год.

За январь-июнь 2015 года российские автовладельцы приобрели на 638,7 тысячи или 25,3 процента полисов меньше, чем за первые шесть месяцев 2014 года.

Ранее m24.ru сообщало, что Центробанк сможет менять тарифы на страховой полис ОСАГО не больше одного раза в год. Новое правило правительство представило в официальном отзыве на законопроект об ОСАГО, внесенный в Госдуму в марте этого года.

Напомним, летом Центробанк опубликовал на своем сайте проект документа, в котором содержатся инструкции для страховых компаний по расчету утраты товарной стоимости.

Добавим, что с 1 августа водители могут претендовать на скидки по страховым полисам за аккуратное вождение. В России появилось бюро страховых историй по КАСКО и ДСАГО (добровольного страхования автогражданской ответственности). К базе подключены и владельцы полисов ОСАГО. Водители, не попадающие в аварии, через два-три года смогут купить страховку дешевле.

С каждым годом скидка за аккуратность будет расти и перестанет теряться при смене страховой компании, как это было раньше.