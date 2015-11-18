Jaguar Land Rover отзовет в России 69 машин Range Rover Sport

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Концерн Jaguar Land Rover отзовет 69 внедорожников Range Rover из-за проблем с ремнем безопасности, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 69 машин, реализованных c 29 июня 2015 года по настоящее время. VIN-коды авто можно посмотреть тут.

По данным ведомства, ремни безопасности (особенно ремень центрального сиденья второго ряда) могут плохо удерживать пассажиров во время аварий.

Дилеры "Ягуар Ленд Ровер" уведомят автовладельцев путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить автомобиль для ремонта. Тем, кто нашел VIN-код в списке, можно самостоятельно обратиться в дилерский центр и записаться на ремонт. Все работы будут осуществляться бесплатно.

В этом году концерн General Motors объявил об отзыве из России автомобилей Chevrolet Aveo. На машинах в некоторых случаях под воздействием очень низкой температуры (ниже минус 40 градусов) могут возникнуть трещины в шлангах гидроусилителя рулевого управления, что приведет к подтеканию рабочей жидкости гидроусилителя.

Также несколько сотен автомобилей отозвала Mazda: там у Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года, могло отойти стекло.

О проблемах с некоторыми машинами еще заявляли в Volvo, Nissan, а также Toyota и Yamaha (неисправность в системе охлаждения мотоциклов).