Toyota Venza: недокроссовер или переуниверсал

"Москва рулит": Toyota Venza

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует "недокроссовер-переуниверсал" Toyota Venza, созданный в Америке для американцев, и рассуждает, как будут воспринимать машину российские водители и их заокеанские "коллеги".

Что общего у России и США? Две супердержавы, занимающие самые большие территории, общая граница в районе Берингова моря - это все понятно. Но чтобы вкусы жителей были одинаковые? Сомневаюсь…

А вот японцы ни разу не сомневаются и выводят на российский рынок недокроссовер-переуниверсал Toyota Venza. Несмотря на японское название, это полностью американский автомобиль, который разрабатывался в Америке и для Америки (даже для поставок в Россию он будет собираться в штате Кентукки). Спасибо за это нужно сказать главе "Тойота Мотор" Такеши Исогая, которому удалось "выбить" для России заокеанские модели благодаря дружеским связям с топ-менеджерами в японской штаб-квартире.

Фото: Анастасия Трегубова

Впрочем, вернемся к нашим "схожим" вкусам и начнем с подвески, точнее, поведения машины на дороге. Venza ведет себя умиротворяюще, а для пассажиров – и вовсе убаюкивающе. Но если вы захотите разбудить своих спутников, сделать это очень легко: достаточно заложить машину в более-менее крутой вираж. Практически полное отсутствие боковой поддержки взбодрит кого угодно: даже водителю придется держаться за руль, что уж тут говорить о пассажирах. Хотя после такого маневра ловишь себя на мысли: "А зачем я это делаю? Ведь подо мною не спорткар, а семейный автомобиль весом практически в две тонны с достаточно посредственной динамикой разгона и слабоватыми тормозами для такой массы".

Итак, первый тест на "русскость" машина не прошла, ибо "какой же русский не любит быстрой езды"? Toyota Venza быструю езду точно не любит, она приверженец спокойного стиля вождения.

Теперь рассмотрим ее внедорожные качества. Японцы позиционируют машину как наполовину внедорожник – вот мы и проверим. Схема привода у Toyota Venza такая же, как на последнем поколении RAV4: электромагнитная многодисковая муфта подключает задние колеса, когда передние начинают буксовать. В совокупности с большим клиренсом выглядит неплохо, если бы не одно большое "но": буксирных проушин у машины нет, а фаркоп в нашей стране не сертифицирован, поэтому официалами не поставляется. Так что, если кроссовер застрянет, можно разве что пробовать привязать трос за рычаги, но это история уже сомнительная.

Как видите, и здесь легкая промашка. В Америке хозяин этой машины вряд ли поедет по тяжелому бездорожью, а у нас любой выезд с асфальта грозит превратиться в путешествие по непролазным дебрям.





Фото: Анастасия Трегубова

Единственное, в чем сойдутся вкусы русских и американцев, – это удобный салон и огромный багажник. Пространство в салоне продумано как надо. Число кармашков, ниш и бардачков просто поражает. Например, суммарный объем отсеков в центральном тоннеле – 14 литров! Причем панели можно передвигать.

Российский покупатель стал ценить комфорт так же, как и заокеанский, разве что нам еще не нужна такая типично американская опция, как увеличенные в ширину сиденья. Но она все равно будет, так как никто сиденья для нас менять не собирается. Сидите, на чем дают.

Анастасия Трегубова