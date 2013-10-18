Форма поиска по сайту

18 октября 2013, 08:56

Транспорт

Автоконцерн Toyota отзывает 885 тысяч автомобилей по всему миру

Японский автоконцерн Toyota отзывает 885 тысяч автомобилей по всему миру. В машинах обнаружены проблемы с оборудованием кондиционирования воздуха. Речь идет о моделях Camry, Camry Hybrid, Avalon и Venza, произведенных в этом и прошлом годах, сообщает телеканал "Москва 24".

Опасность заключается в том, что из кожуха конденсатора влага может попасть в модуль контроля подушек безопасности и вызвать там короткое замыкание.

Напомним, в конце сентября Toyota отозвала почти 700 тысяч минивэнов Sienna в Северной Америке из-за неисправности коробки передач.

автомобили неисправности пдд Тойота

